Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıb

    Biznes
    • 07 fevral, 2026
    • 14:39
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 3,18 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,9 % azdır.

    Hesabat dövründə Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,9 % azalaraq 1,341 milyard ABŞ dollarına düşüb.

    Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 224 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 13,6 % az), Niderland 145 milyon ABŞ dolları (4,8 % az) və İspaniya 125 milyon ABŞ dolları (0,3 % çox) dəyərində həyata keçirib.

