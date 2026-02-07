Азербайджан сократил расходы на импорт одежды из Турции на 12%
Бизнес
- 07 февраля, 2026
- 15:40
В январе этого года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму 3,18 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 11,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период общий объем экспорта одежды из Турции в годовом выражении сократился на 4,9 % - до 1,341 млрд долларов США.
Крупнейшими импортерами турецкой одежды стали Германия - 224 млн долларов (снижение на 13,6 %), Нидерланды - 145 млн долларов (минус 4,8 %) и Испания -125 млн долларов (рост на 0,3 %).
