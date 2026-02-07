Bakıda körpə əkiz bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 07 fevral, 2026
- 13:56
Bakıda körpə əkiz bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 2024-cü il təvəllüdlü Fərxan Fərman oğlu Səfərov və bacısı Kübraxanım yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək həyatlarını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
15:13
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıbBiznes
15:00
"Yuventus" futbolçusunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə edibFutbol
14:39
Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıbBiznes
14:11
Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyirRegion
14:08
Foto
Bakıda 5-ci "Avropa Bilik Yarışı" keçirilib – ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
14:06
İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilərFutbol
14:04
Foto
AAYDA-nin yeni sədri kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
14:00
Əraqçi: İran və ABŞ yaxın vaxtlarda danışıqların ikinci raundunu keçirməyi planlaşdırırRegion
13:56