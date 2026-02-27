İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Andrey Demçenko: "Zirə" ilə oyunda öz səhvimizdən qol buraxdıq"

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 21:08
    Andrey Demçenko: Zirə ilə oyunda öz səhvimizdən qol buraxdıq

    "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Zirə"yə qarşı matçda öz səhvindən qol buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Naxçıvan kollektivinin baş məşqçisi Andrey Demçenko sözügedən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Pis oynamadıq. Qol vurmaq, qələbə qazanmaq üçün yaxşı imkanlarımız oldu. Ancaq futbolda "vurmayana vurarlar" deyimi var. Təbii ki, səhvimizdən qol buraxdıq. Ancaq meydanda daha yaxşı, istəkli komandamız var idi".

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" oyunu qonaq komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Andrey Demçenko Premyer Liqa Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    21:51

    Neven Svetiçanin: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edir

    Xarici siyasət
    21:20

    Nikola Tesla Universitetinin dekanı: Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    21:12

    KİV: Britaniyanın keçmiş Baş naziri Zelenskinin yanında pulsuz işləyəcək

    Digər ölkələr
    21:08

    Andrey Demçenko: "Zirə" ilə oyunda öz səhvimizdən qol buraxdıq"

    Futbol
    21:02

    Rəşad Sadıqov: "Araz-Naxçıvan" üzərində vacib və dəyərli qələbə qazandıq"

    Futbol
    20:46

    Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    20:42

    Rusiya Sumı vilayətinə zərbə endirib, iki qadın ölüb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azərbaycanın daha bir paragüllə atıcısı Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:38
    Foto

    Belqradda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti