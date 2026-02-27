Rəşad Sadıqov: "Araz-Naxçıvan" üzərində vacib və dəyərli qələbə qazandıq"
- 27 fevral, 2026
- 21:02
"Zirə" Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Araz-Naxçıvan"la matçda vacib və dəyərli qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "qartallar"ın baş məşqçisi Rəşad Sadıqov sözügedən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
O, qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:
"Çox vacib və dəyərli bir qələbə qazandıq. Futbolçularıma meydanda göstərdikləri əzmkarlığa və sona qədər mübarizə aparmalarına görə təşəkkür edirəm. Hər iki komanda yaxşı oyun sərgilədi və meydanda gərgin mübarizə getdi. Qarşılaşmada təxminən eyni səviyyədə olan, avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə aparan iki komanda üz-üzə gəlmişdi. Bu oyunda əsas məsələ sonadək intizamı qorumaq və yaranan fürsətlərdən maksimum yararlanaraq qalib gəlmək idi. Şükürlər olsun ki, istəyimizə çatdıq və vacib üç xalı qazandıq.
İndi isə qarşıda bizi "Sumqayıt"la önəmli kubok oyunu gözləyir. Bütün diqqətimizi və hazırlığımızı həmin matça yönəltməliyik. Daha sonra isə çempionatın üçüncü dövrəsinin hazırlıqlarına start verəcəyik".
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" oyunu qonaq komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.