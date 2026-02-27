İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    KİV: Britaniyanın keçmiş Baş naziri Zelenskinin yanında pulsuz işləyəcək

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 21:12
    KİV: Britaniyanın keçmiş Baş naziri Zelenskinin yanında pulsuz işləyəcək

    Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri Rişi Sunak Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin yanında İqtisadi Bərpa üzrə Beynəlxalq Məşvərət Şurasında ödənişsiz vəzifə tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Independent" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, keçmiş baş nazir, ölkə gələn qışa qədər enerji sektorunu bərpa etməyə çalışarkən, Ukrayna hökumətinə iqtisadi dirçəlişlə bağlı məsləhətlər verməyə başlayıb.

    Məşvərət Şurasının həm Zelenskiyə, həm də onun iqtisadi müşaviri, Kanadanın keçmiş Baş nazirinin müavini Xristia Frilanda məsləhət vermək üçün bir qrup ekspert təmin etməsi gözlənilir.

    Sunak bildirib ki, Baş nazir vəzifəsində olarkən Ukraynanı dəstəkləmək onun üçün şərəf olub.

    "Qərbin güclü Ukraynaya, güclü Ukraynanın isə güclü iqtisadiyyata ehtiyacı var. Buna görə də, Prezident Zelenskiyə iqtisadi bərpa məsələləri üzrə məsləhət verən beynəlxalq qrupa qoşulduğum üçün çox şadam. Əminəm ki, Ukrayna öz insan kapitalı, təbii sərvətləri və innovasiya mədəniyyəti ilə Avropanın ən dinamik iqtisadiyyatına malik ölkələrindən birinə çevrilə bilər", - o əlavə edib.

    Nəşrin məlumatına görə, Sunak fevralın 26-da Dünya Bankının Prezidenti Acay Banqa və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Prezidenti Odil Reno-Basso da daxil olmaqla, digər beynəlxalq xadimlərlə birlikdə şuranın ilk iclasında iştirak edib.

    Böyük Britaniya Ukrayna
    СМИ: Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского

    Son xəbərlər

    21:51

    Neven Svetiçanin: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edir

    Xarici siyasət
    21:20

    Nikola Tesla Universitetinin dekanı: Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    21:12

    KİV: Britaniyanın keçmiş Baş naziri Zelenskinin yanında pulsuz işləyəcək

    Digər ölkələr
    21:08

    Andrey Demçenko: "Zirə" ilə oyunda öz səhvimizdən qol buraxdıq"

    Futbol
    21:02

    Rəşad Sadıqov: "Araz-Naxçıvan" üzərində vacib və dəyərli qələbə qazandıq"

    Futbol
    20:46

    Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    20:42

    Rusiya Sumı vilayətinə zərbə endirib, iki qadın ölüb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azərbaycanın daha bir paragüllə atıcısı Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:38
    Foto

    Belqradda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti