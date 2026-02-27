СМИ: Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского

Бывший премьер Великобритании Риши Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Independent.

Согласно информации, бывший премьер начал консультировать украинское правительство по вопросам экономического восстановления, поскольку страна стремится восстановить энергетический сектор к следующей зиме.

Ожидается, что консультативный совет предоставит группу экспертов для консультирования как Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьера Канады Христы Фриланд.

Как отмечает издание, Сунак сказал, что для него было честью поддерживать Украину на посту премьер-министра.

"Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике. Поэтому я очень рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономического восстановления. Я уверен, что Украина – с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций – может стать одной из самых динамичных экономик Европы", – добавил он.

По данным издания, Сунак в четверг, 26 февраля, принял участие в первом заседании совета вместе с другими международными деятелями, включая президента Всемирного банка Аджая Бангу и президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.