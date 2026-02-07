В Баку малолетние брат и сестра задохнулись угарным газом
Происшествия
- 07 февраля, 2026
- 14:04
В Баку трагически погибли малолетние брат и сестра.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе столицы.
Мальчик Фархан Фарман оглу Сафаров (2024 г.р.) и его сестра Кюбраханым скончались в собственном доме от отравления угарным газом.
По данному факту проводится расследование.
