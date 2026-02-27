Aybəniz Babayeva Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal əldə edib
Fərdi
- 27 fevral, 2026
- 20:05
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Aybəniz Babayeva Fransanın La-Şapel-Sen-Lyuk şəhərində keçirilən Qran-Pridə gümüş medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Təmsilçimiz 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P2) 220.8 xalla gümüş medala sahib çıxıb.
