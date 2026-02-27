Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 23:30
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla razılaşmanın güc tətbiqi olmadan əldə olunmasının tərəfdarıdır.
Bu barədə "Report" "Fox News"a istinadən xəbər verir.
"Əgər biz hərbi müdaxilə etməsək, daha yaxşı olardı, amma bəzən buna məcbur qalırıq", - Ağ Ev rəhbəri deyib.
O, ABŞ-nin hazırda dünyanın ən güclü ordusuna sahib olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Tramp İranla danışıqların gedişatından məmnun olmadığını da bəyan edib.
.@POTUS on Iran: "It'd be nicer if we could do it without [the military], but sometimes you have to do it with. We have the greatest military anywhere in the world. There's nothing close. I'd love not to use it, but sometimes you have to. We'll see what happens." pic.twitter.com/xMT1Xmsuop— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 27, 2026
Son xəbərlər
00:32
Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edibRegion
00:28
Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalırXarici siyasət
00:16
Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri: Zəngəzur dəhlizi daha geniş çərçivədə qiymətləndirilməlidirXarici siyasət
00:01
İtaliya öz vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
23:30
Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyirDigər ölkələr
23:25
Foto
AEBA rəhbəri ABŞ rəsmisilə İran dosyesini müzakirə edibDigər ölkələr
23:11
Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edirDigər ölkələr
23:02
İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız varSənaye
22:50