    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 23:30
    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla razılaşmanın güc tətbiqi olmadan əldə olunmasının tərəfdarıdır.

    Bu barədə "Report" "Fox News"a istinadən xəbər verir.

    "Əgər biz hərbi müdaxilə etməsək, daha yaxşı olardı, amma bəzən buna məcbur qalırıq", - Ağ Ev rəhbəri deyib.

    O, ABŞ-nin hazırda dünyanın ən güclü ordusuna sahib olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, Tramp İranla danışıqların gedişatından məmnun olmadığını da bəyan edib.

    Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları güc tətbiqi İrana hərbi müdaxilə
    Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

