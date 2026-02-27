Tramp İranla danışıqlardan narazıdır
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 22:09
ABŞ İranın danışıqlar aparmaq tərzindən narazıdır.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.
"Buna baxmayaraq, İran ilə geniş müzakirələrin aparılmasını gözləyirəm" , - o bildirib.
Ağ Evin rəhbəri İranla bağlı yekun qərar qəbul etmədiyini də vurğulayıb: "İranla razılığa gəlmək istəyirəm. Bu ölkə nüvə silahına sahib ola bilməz. İran o "qızıl sözlər"i, yəni "nüvə silahı istəmirik" cümləsini demir".
.@POTUS on Iran: "We haven't made a final decision. We're not exactly happy with the way they're negotiating. They cannot have nuclear weapons... We'll see how it all works out." https://t.co/qNw8IP12un pic.twitter.com/PAQAwvmDvv— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 27, 2026
Son xəbərlər
23:02
İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız varSənaye
22:50
Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirəkDigər ölkələr
22:40
Jorj Mikautadze La Liqada fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilibFutbol
22:39
İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər varDigər ölkələr
22:30
Rəşad Nəbiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edibFərdi
22:23
Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edibDigər ölkələr
22:12
Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olubDigər
22:09
Video
Tramp İranla danışıqlardan narazıdırDigər ölkələr
21:51