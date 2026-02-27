İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Tramp İranla danışıqlardan narazıdır

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 22:09
    Tramp İranla danışıqlardan narazıdır

    ABŞ İranın danışıqlar aparmaq tərzindən narazıdır.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.

    "Buna baxmayaraq, İran ilə geniş müzakirələrin aparılmasını gözləyirəm" , - o bildirib.

    Ağ Evin rəhbəri İranla bağlı yekun qərar qəbul etmədiyini də vurğulayıb: "İranla razılığa gəlmək istəyirəm. Bu ölkə nüvə silahına sahib ola bilməz. İran o "qızıl sözlər"i, yəni "nüvə silahı istəmirik" cümləsini demir".

