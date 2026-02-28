İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

    Xarici siyasət
    • 28 fevral, 2026
    • 00:28
    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

    Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı gözləntilər yüksəkdir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyev Belqradda "Sülh, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik perspektivləri: Vaşinqton sammitindən sonra Azərbaycan və Ermənistan" mövzusunda təşkil olunmuş dəyirmi masada sualları cavablandırarkən deyib.

    "Ümid edirik ki, Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı məsələ mümkün qədər tez həll olunacaq və nəhayət, iki ölkə arasında sülh sazişi imzalanacaq. Çünki artıq sülh sazişinin mətni üzərində razılığa gəlmişik və sənədi hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri paraflayıb. İndi isə sadəcə olaraq Ermənistan tərəfinin son addımı atması qalır",-deyə diplomat əlavə edib.

    Səfir hesab edir ki, sülh sazişinin suverenliyə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında qurulması həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün son dərəcə vacibdir:

    "Bu isə o deməkdir ki, bu məsələdə qeyri-müəyyən sənədlərin və ya hər hansı hüquqi boşluqların olmaması bizim üçün çox önəmlidir. Texniki baxımdan təsəvvür edək ki, Ermənistanda mövcud hökumət sülh müqaviləsini qəbul edir və onu imzalamağa hazırdır. Lakin sabah Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi bu sülh sazişinin hüquqi qüvvəsini şübhə altına ala bilər, çünki Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları mövcuddur. Bu isə Ermənistanda bəzi siyasətçilər tərəfindən opportunist addımlar üçün imkanlar yarada bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Ermənistanın özü də Konstitusiyasından bu ərazi iddialarını çıxarmaqda maraqlı olmalıdır".

    Azərbaycan Ermənistan Belqrad sülh
    Кямиль Хасиев: Остается последний шаг со стороны Армении

    Son xəbərlər

    00:32

    Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib

    Region
    00:28

    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

    Xarici siyasət
    00:16

    Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri: Zəngəzur dəhlizi daha geniş çərçivədə qiymətləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    00:01

    İtaliya öz vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:30

    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    Digər ölkələr
    23:25
    Foto

    AEBA rəhbəri ABŞ rəsmisilə İran dosyesini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:11

    Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edir

    Digər ölkələr
    23:02

    İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız var

    Sənaye
    22:50

    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti