Кямиль Хасиев: Остается последний шаг со стороны Армении

Ожидания в связи с подписанием окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаются высокими.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев, отвечая на вопросы в ходе круглого стола на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита", организованного в Белграде.

"Мы надеемся, что вопрос, связанный с Конституцией Армении, будет решен в максимально короткие сроки и, наконец, между двумя странами будет подписан мирный договор. Тем более что текст мирного соглашения уже согласован, а документ парафирован министрами иностранных дел обеих стран. Сейчас остается лишь последний шаг со стороны Армении", - отметил дипломат.

По мнению посла, построение мирного соглашения на принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ имеет чрезвычайно важное значение как для Азербайджана, так и для Армении.

"Это означает, что для нас крайне важно отсутствие в данном вопросе каких-либо двусмысленных формулировок или правовых пробелов. Если рассуждать с технической точки зрения, можно представить ситуацию, при которой действующее правительство Армении принимает мирный договор и готово его подписать. Однако уже завтра Конституционный суд Армении может поставить под сомнение юридическую силу этого соглашения, поскольку в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это, в свою очередь, может создать возможности для оппортунистических шагов со стороны отдельных политиков в Армении. С этой точки зрения считаю, что и сама Армения должна быть заинтересована в исключении этих территориальных претензий из своей Конституции", - подчеркнул дипломат.