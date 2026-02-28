Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Кямиль Хасиев: Остается последний шаг со стороны Армении

    Внешняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 00:49
    Ожидания в связи с подписанием окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаются высокими.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев, отвечая на вопросы в ходе круглого стола на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита", организованного в Белграде.

    "Мы надеемся, что вопрос, связанный с Конституцией Армении, будет решен в максимально короткие сроки и, наконец, между двумя странами будет подписан мирный договор. Тем более что текст мирного соглашения уже согласован, а документ парафирован министрами иностранных дел обеих стран. Сейчас остается лишь последний шаг со стороны Армении", - отметил дипломат.

    По мнению посла, построение мирного соглашения на принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ имеет чрезвычайно важное значение как для Азербайджана, так и для Армении.

    "Это означает, что для нас крайне важно отсутствие в данном вопросе каких-либо двусмысленных формулировок или правовых пробелов. Если рассуждать с технической точки зрения, можно представить ситуацию, при которой действующее правительство Армении принимает мирный договор и готово его подписать. Однако уже завтра Конституционный суд Армении может поставить под сомнение юридическую силу этого соглашения, поскольку в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это, в свою очередь, может создать возможности для оппортунистических шагов со стороны отдельных политиков в Армении. С этой точки зрения считаю, что и сама Армения должна быть заинтересована в исключении этих территориальных претензий из своей Конституции", - подчеркнул дипломат.

    Белград Сербия Азербайджан Армения мирный договор
    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

