    Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edir

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 23:11
    Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edir

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Omanın xarici işlər naziri Bədr əl-Busaidi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Bədr əl-Busaidi bu barədə "X"dəki hesabında məlumat yayıb.

    "Söhbət zamanı Cey Di Vensə ABŞ ilə İran arasında davam edən danışıqların təfərrüatlarını və indiyədək əldə edilmiş irəliləyiş barədə məlumat verdim" , - Omanın xarici işlər naziri bildirib.

    Bədr əl-Busaidi qarşıdakı günlərdə daha əhəmiyyətli və həlledici irəliləyiş gözlədiyini əlavə edib: "Sülh əlimizin altındadır".

    Cey Di Vens Bədr Əl-Busaidi ABŞ-İran danışıqları
