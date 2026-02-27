Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edir
- 27 fevral, 2026
- 23:11
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Omanın xarici işlər naziri Bədr əl-Busaidi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, Bədr əl-Busaidi bu barədə "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
"Söhbət zamanı Cey Di Vensə ABŞ ilə İran arasında davam edən danışıqların təfərrüatlarını və indiyədək əldə edilmiş irəliləyiş barədə məlumat verdim" , - Omanın xarici işlər naziri bildirib.
Bədr əl-Busaidi qarşıdakı günlərdə daha əhəmiyyətli və həlledici irəliləyiş gözlədiyini əlavə edib: "Sülh əlimizin altındadır".
I met Vice President JD Vance today and shared details of the ongoing negotiation between the United States and Iran and the progress achieved so far. I am grateful for their engagement and look forward to further and decisive progress in the coming days. Peace is within our… pic.twitter.com/FApyVpeEHO— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 27, 2026