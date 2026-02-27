Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и Ираном

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

    Как сообщает Report, Бадр аль-Бусаиди написал об этом на своей странице в социальной сети X.

    "В ходе беседы я проинформировал Джей Ди Вэнса о деталях продолжающихся переговоров между США и Ираном, а также о достигнутом на данный момент прогрессе", - отметил министр иностранных дел Омана.

    По его словам, в ближайшие дни ожидается ещё более значимый и решающий прогресс: "Мир находится у нас под рукой".

