Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Как сообщает Report, Бадр аль-Бусаиди написал об этом на своей странице в социальной сети X.

"В ходе беседы я проинформировал Джей Ди Вэнса о деталях продолжающихся переговоров между США и Ираном, а также о достигнутом на данный момент прогрессе", - отметил министр иностранных дел Омана.

По его словам, в ближайшие дни ожидается ещё более значимый и решающий прогресс: "Мир находится у нас под рукой".