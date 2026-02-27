Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и Ираном
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 22:56
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.
Как сообщает Report, Бадр аль-Бусаиди написал об этом на своей странице в социальной сети X.
"В ходе беседы я проинформировал Джей Ди Вэнса о деталях продолжающихся переговоров между США и Ираном, а также о достигнутом на данный момент прогрессе", - отметил министр иностранных дел Омана.
По его словам, в ближайшие дни ожидается ещё более значимый и решающий прогресс: "Мир находится у нас под рукой".
Последние новости
23:23
Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательстваДругие страны
23:14
Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями ГянджиПромышленность
22:56
Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и ИраномДругие страны
22:47
Италия призывает своих граждан покинуть ИранДругие страны
22:38
Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим КубуДругие страны
22:29
В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшиеДругие страны
22:21
Трамп недоволен переговорами с ИраномДругие страны
22:17
Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности ЕвропыВнешняя политика
22:07
Фото