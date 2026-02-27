Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Трамп недоволен переговорами с Ираном

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 22:21
    Трамп недоволен переговорами с Ираном

    США недовольны тем, как Иран ведёт переговоры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.

    "Несмотря на это, я ожидаю проведения широких обсуждений с Ираном", - отметил он.

    Глава Белого дома также подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по иранскому вопросу:

    "Я хочу заключить соглашение с Ираном. Эта страна не может обладать ядерным оружием. Иран не произносит те самые "золотые слова" - фразу "мы не хотим ядерного оружия".

    Иранская ядерная программа Дональд Трамп США
    Видео
    Tramp İranla danışıqlardan narazıdır

    Последние новости

    22:47

    Италия призывает своих граждан покинуть Иран

    Другие страны
    22:38

    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Другие страны
    22:29

    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Другие страны
    22:21

    Трамп недоволен переговорами с Ираном

    Другие страны
    22:17

    Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности Европы

    Внешняя политика
    22:07
    Фото

    Глава МАГАТЭ обсудил иранское досье с представителем Госдепа США

    Другие страны
    21:53

    Клинтон открестился от дела Эпштейна в обращении к Конгрессу

    Другие страны
    21:37

    Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом

    Внешняя политика
    21:23

    Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу в финале чемпионата Европы

    Футбол
    Лента новостей