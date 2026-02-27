Трамп недоволен переговорами с Ираном
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 22:21
США недовольны тем, как Иран ведёт переговоры.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.
"Несмотря на это, я ожидаю проведения широких обсуждений с Ираном", - отметил он.
Глава Белого дома также подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по иранскому вопросу:
"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Эта страна не может обладать ядерным оружием. Иран не произносит те самые "золотые слова" - фразу "мы не хотим ядерного оружия".
