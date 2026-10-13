В Армении военнослужащий госпитализирован с огнестрельным ранением
В регионе
- 13 октября, 2026
- 16:46
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В Армении контрактный военнослужащий получил огнестрельное ранение во время несения боевого дежурства ночью.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Военнослужащий был доставлен в военный госпиталь и находится в бессознательном состоянии. По предварительным данным, он получил огнестрельное ранение в область плеча.
Министерство обороны Армении сообщает, что, по предварительным данным, военнослужащий получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.
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