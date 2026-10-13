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    Киберагентство предупредило о новой схеме мошенничества от имени ChatGPT и Gemini

    ИКТ
    • 13 октября, 2026
    • 16:40
    Киберагентство предупредило о новой схеме мошенничества от имени ChatGPT и Gemini

    Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупредило о новой фишинговой кампании, в рамках которой злоумышленники маскируются под популярные сервисы искусственного интеллекта для похищения паролей и одноразовых кодов подтверждения.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление агентства, в рамках кампании создаются поддельные рекламные порталы от имени таких ИИ-сервисов, как ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Meta Muse и Manus.

    Сайты якобы предлагают управлять рекламными кампаниями, анализировать расходы на рекламу и подключать бизнес-аккаунты к различным сервисам. В действительности их цель заключается в получении учетных данных пользователей и одноразовых кодов подтверждения.

    Потенциальным жертвам показывают поддельные интерфейсы, внешне напоминающие настоящие окна входа.

    После ввода имени пользователя и пароля сведения передаются злоумышленникам. Затем у жертвы запрашивают одноразовый код подтверждения, чтобы получить доступ к ее аккаунту. Таким образом, даже многофакторная аутентификация не всегда способна защитить учетную запись, если пользователь был введен в заблуждение.

    Расследование показало, что кампания нацелена на представителей конкретных профессиональных групп, в том числе администраторов рекламных аккаунтов, медиабайеров и сотрудников рекламных агентств.

    Получение контроля над такими аккаунтами может привести к финансовым потерям, размещению рекламы без разрешения владельца и ограничению его доступа к управлению учетной записью.

    Специалисты также обнаружили другие фишинговые схемы, использующие ту же инфраструктуру. Среди них - поддельные сайты, обещающие возврат средств от имени Google Ads, а также фальшивые страницы вакансий, созданные от имени различных компаний.

    По данным агентства, для распространения мошеннических ресурсов используются в том числе платные объявления в интернете.

    НАК призвало пользователей соблюдать следующие правила безопасности:

    • Подключать ИИ-сервисы и другие цифровые инструменты к бизнес-аккаунтам только через официальные сайты и надежные каналы интеграции.

    • Проверять адрес в основной адресной строке браузера, а не тот, который отображается внутри окна входа на веб-странице.

    • Не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не принимать без проверки приглашения, отправленные от имени известных компаний.

    • Вводить одноразовые коды подтверждения только при самостоятельно инициированном входе в аккаунт и никому их не сообщать.

    "Если вы подозреваете, что ввели свои учетные данные на фишинговой странице, немедленно смените пароль, завершите активные сеансы и проверьте список администраторов аккаунта. Следует также проверить выданные разрешения, платежные данные и последние операции", - говорится в заявлении.

    Национальное агентство кибербезопасности Google Искусственный интеллект (ИИ) Мошенничество (аферизм) Киберпреступность (кибермошенничество) ChatGPT Gemini
    Süni intellekt xidmətlərinin adından istifadə edən yeni fişinq kampaniyası aşkarlanıb
    Cybersecurity agency warns of new scam using names of ChatGPT and Gemini
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