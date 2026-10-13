Киберагентство предупредило о новой схеме мошенничества от имени ChatGPT и Gemini

Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупредило о новой фишинговой кампании, в рамках которой злоумышленники маскируются под популярные сервисы искусственного интеллекта для похищения паролей и одноразовых кодов подтверждения.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление агентства, в рамках кампании создаются поддельные рекламные порталы от имени таких ИИ-сервисов, как ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Meta Muse и Manus.

Сайты якобы предлагают управлять рекламными кампаниями, анализировать расходы на рекламу и подключать бизнес-аккаунты к различным сервисам. В действительности их цель заключается в получении учетных данных пользователей и одноразовых кодов подтверждения.

Потенциальным жертвам показывают поддельные интерфейсы, внешне напоминающие настоящие окна входа.

После ввода имени пользователя и пароля сведения передаются злоумышленникам. Затем у жертвы запрашивают одноразовый код подтверждения, чтобы получить доступ к ее аккаунту. Таким образом, даже многофакторная аутентификация не всегда способна защитить учетную запись, если пользователь был введен в заблуждение.

Расследование показало, что кампания нацелена на представителей конкретных профессиональных групп, в том числе администраторов рекламных аккаунтов, медиабайеров и сотрудников рекламных агентств.

Получение контроля над такими аккаунтами может привести к финансовым потерям, размещению рекламы без разрешения владельца и ограничению его доступа к управлению учетной записью.

Специалисты также обнаружили другие фишинговые схемы, использующие ту же инфраструктуру. Среди них - поддельные сайты, обещающие возврат средств от имени Google Ads, а также фальшивые страницы вакансий, созданные от имени различных компаний.

По данным агентства, для распространения мошеннических ресурсов используются в том числе платные объявления в интернете.

НАК призвало пользователей соблюдать следующие правила безопасности:

• Подключать ИИ-сервисы и другие цифровые инструменты к бизнес-аккаунтам только через официальные сайты и надежные каналы интеграции.

• Проверять адрес в основной адресной строке браузера, а не тот, который отображается внутри окна входа на веб-странице.

• Не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не принимать без проверки приглашения, отправленные от имени известных компаний.

• Вводить одноразовые коды подтверждения только при самостоятельно инициированном входе в аккаунт и никому их не сообщать.

"Если вы подозреваете, что ввели свои учетные данные на фишинговой странице, немедленно смените пароль, завершите активные сеансы и проверьте список администраторов аккаунта. Следует также проверить выданные разрешения, платежные данные и последние операции", - говорится в заявлении.