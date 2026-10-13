Азербайджанский атлет Кянан Велиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA), спортсмен признан виновным в нарушении по статье 2.3, предусматривающей уклонение от сдачи допинг-пробы, отказ от нее или непредоставление образца.

Срок дисквалификации действует с 15 апреля 2026 года по 15 апреля 2028 года.