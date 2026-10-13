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    Азербайджанский атлет Кянан Велиев дисквалифицирован на два года

    Футбол
    • 13 октября, 2026
    • 16:29
    Азербайджанский атлет Кянан Велиев дисквалифицирован на два года

    Азербайджанский атлет Кянан Велиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA), спортсмен признан виновным в нарушении по статье 2.3, предусматривающей уклонение от сдачи допинг-пробы, отказ от нее или непредоставление образца.

    Срок дисквалификации действует с 15 апреля 2026 года по 15 апреля 2028 года.

    Кянан Велиев AMADA
    Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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