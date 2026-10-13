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    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 16:22
    Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub

    Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub.

    "Report" Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinə (AMADA) istinadən xəbər verir ki, idmançı antidopinq qaydalarının pozulmasında təqsirli bilinib.

    K.Vəliyevə qarşı irəli sürülən pozuntu idmançı tərəfindən nümunə toplanmasından yayınma, imtina və ya nümunəni təqdim etməmək (2.3-cü maddə) ilə bağlıdır.

    Qeyd edək ki, sanksiyanın qüvvədə olma müddəti 2026-cı il aprelin 15-dən 2028-ci il aprelin 15-dək nəzərdə tutulub.

    Kənan Vəliyev Azərbaycan Milli AntiDopinq Agentliyi (AMADA)
    Азербайджанский атлет Кянан Велиев дисквалифицирован на два года
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