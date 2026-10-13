Сибига пригласил Мирзояна посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна посетить Украину.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины написал в соцсети X по итогам встречи на полях Варшавского форума по безопасности.

"У меня состоялась продуктивная встреча с Араратом Мирзояном. Мы обсудили укрепление наших политических, экономических и гуманитарных отношений как на двустороннем уровне, так и в более широком региональном контексте, а также практические пути расширения торговых и деловых связей. Я пригласил министра Мирзояна посетить Украину", - написал Сибига.

Он добавил, что Украина и Армения обладают потенциалом для углубления сотрудничества и продвижения двусторонней повестки дня.