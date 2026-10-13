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    Сибига пригласил Мирзояна посетить Украину

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 16:21
    Сибига пригласил Мирзояна посетить Украину

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна посетить Украину.

    Как передает Report, об этом глава МИД Украины написал в соцсети X по итогам встречи на полях Варшавского форума по безопасности.

    "У меня состоялась продуктивная встреча с Араратом Мирзояном. Мы обсудили укрепление наших политических, экономических и гуманитарных отношений как на двустороннем уровне, так и в более широком региональном контексте, а также практические пути расширения торговых и деловых связей. Я пригласил министра Мирзояна посетить Украину", - написал Сибига.

    Он добавил, что Украина и Армения обладают потенциалом для углубления сотрудничества и продвижения двусторонней повестки дня.

    Андрей Сибига Арарат Мирзоян визит в Украину
    Sibiqa Mirzoyanı Ukraynaya səfərə dəvət edib
    Ukrainian FM invites Armenian counterpart to visit Kyiv
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