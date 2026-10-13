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    У берегов Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина, в ходе операции есть погибший

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 16:35
    У берегов Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина, в ходе операции есть погибший

    Правоохранительные органы Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина у побережья Фару в регионе Алгарве в результате международной операции по борьбе с наркоторговлей.

    Как передает Report, об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Судебной полиции.

    Наркотики находились на борту одного из таких судов, которое было обнаружено и перехвачено примерно в 80 морских милях к югу от Фару.

    Следователи также изъяли "различные предметы, использовавшиеся для навигации и транспортировки" груза.

    В полицию поступило сообщение о судне, "уже находившемся в поле зрения у правоохранительных органов. Сотрудники полиции приблизились к нему в открытом море, где перехватили экипаж из трех подозреваемых. Экипаж проигнорировал приказы властей, и во время погони произошло столкновение. Один из подозреваемых получил серьезные травмы и впоследствии скончался. Двое других, оба иностранные граждане, были арестованы и предстанут перед судьей в здании суда в Лиссабоне.

    Наркотические вещества Португалия
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