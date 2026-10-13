У берегов Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина, в ходе операции есть погибший

Правоохранительные органы Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина у побережья Фару в регионе Алгарве в результате международной операции по борьбе с наркоторговлей.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Судебной полиции.

Наркотики находились на борту одного из таких судов, которое было обнаружено и перехвачено примерно в 80 морских милях к югу от Фару.

Следователи также изъяли "различные предметы, использовавшиеся для навигации и транспортировки" груза.

В полицию поступило сообщение о судне, "уже находившемся в поле зрения у правоохранительных органов. Сотрудники полиции приблизились к нему в открытом море, где перехватили экипаж из трех подозреваемых. Экипаж проигнорировал приказы властей, и во время погони произошло столкновение. Один из подозреваемых получил серьезные травмы и впоследствии скончался. Двое других, оба иностранные граждане, были арестованы и предстанут перед судьей в здании суда в Лиссабоне.