В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

Он отметил, что первоначально памятник планировалось установить на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Шовкет Алекперовой, рядом с жилым зданием напротив Бакинского фуникулёра.

"Однако позже этот адрес был изменен. Сейчас есть несколько вариантов на рассмотрении. В этом году отмечается 90-летие союза. Я хотел, чтобы памятник был установлен к этой дате, однако, видимо, этого не произойдет. Вероятно, он будет готов в следующем году", - сказал Гасымзаде.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.