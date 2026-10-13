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    В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову

    Искусство
    • 13 октября, 2026
    • 16:21
    В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову

    В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову.

    Об этом в интервью Report заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

    Он отметил, что первоначально памятник планировалось установить на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Шовкет Алекперовой, рядом с жилым зданием напротив Бакинского фуникулёра.

    "Однако позже этот адрес был изменен. Сейчас есть несколько вариантов на рассмотрении. В этом году отмечается 90-летие союза. Я хотел, чтобы памятник был установлен к этой дате, однако, видимо, этого не произойдет. Вероятно, он будет готов в следующем году", - сказал Гасымзаде.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    исторический памятник
    Memarlar Sadıq Dadaşovla Mikayıl Useynovun Bakıda ucaldılacaq abidəsinin yeri dəyişdirilib
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