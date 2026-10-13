В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову
Искусство
- 13 октября, 2026
- 16:21
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В Баку изменено место установки памятника архитекторам Садыху Дадашеву и Микаилу Усейнову.
Об этом в интервью Report заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.
Он отметил, что первоначально памятник планировалось установить на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Шовкет Алекперовой, рядом с жилым зданием напротив Бакинского фуникулёра.
"Однако позже этот адрес был изменен. Сейчас есть несколько вариантов на рассмотрении. В этом году отмечается 90-летие союза. Я хотел, чтобы памятник был установлен к этой дате, однако, видимо, этого не произойдет. Вероятно, он будет готов в следующем году", - сказал Гасымзаде.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
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