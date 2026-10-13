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    ОПЕК: В августе экспорт нефти по БТД увеличился на 8%

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 16:52
    ОПЕК: В августе экспорт нефти по БТД увеличился на 8%

    Среднесуточный объем экспорта нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в августе 2026 года составил 542 тыс. баррелей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    По сравнению с июлем 2026 года среднесуточный объем транспортировки нефти по БТД увеличился на 8%, или на 39 тыс. баррелей.

    В целом, в августе этого года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась по сравнению с показателем августа прошлого года на 2% или на 9 тыс. баррелей в сутки.

    Напомним, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был введен в эксплуатацию 13 июля 2006 года. Его общая протяженность составляет 1 768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - Грузии и 1 076 км - Турции.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)
    OPEC: Avqustda BTC ilə neft ixracı 8 % artıb
    OPEC: Oil exports via BTC pipeline rise 8% in August
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