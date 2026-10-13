ОПЕК: В августе экспорт нефти по БТД увеличился на 8%
Энергетика
- 13 октября, 2026
- 16:52
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Среднесуточный объем экспорта нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в августе 2026 года составил 542 тыс. баррелей.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.
По сравнению с июлем 2026 года среднесуточный объем транспортировки нефти по БТД увеличился на 8%, или на 39 тыс. баррелей.
В целом, в августе этого года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась по сравнению с показателем августа прошлого года на 2% или на 9 тыс. баррелей в сутки.
Напомним, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был введен в эксплуатацию 13 июля 2006 года. Его общая протяженность составляет 1 768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - Грузии и 1 076 км - Турции.
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