OPEC: Avqustda BTC ilə neft ixracı 8 % artıb
Energetika
- 13 oktyabr, 2026
- 16:33
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin avqust ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 542 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Bu ilin iyul ayı ilə müqayisədə avqust ayında BTC ilə neft nəqli 8 % və ya gündəlik 39 min barel çoxdur.
Ümumilikdə, bu ilin avqust ayında BTC boru kəməri ilə neft nəqli keçən ilin avqust göstəricisinə nisbətən 2 % və ya 9 min barel/gün azalıb.
Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.
ОПЕК: В августе экспорт нефти по БТД увеличился на 8%
OPEC: Oil exports via BTC pipeline rise 8% in August
Son xəbərlər
01:17
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutubFutbol
01:14
UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilibFutbol
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə
23:54
Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdirXarici siyasət
23:43
2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə