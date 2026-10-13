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    OPEC: Avqustda BTC ilə neft ixracı 8 % artıb

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2026
    • 16:33
    OPEC: Avqustda BTC ilə neft ixracı 8 % artıb

    Bu ilin avqust ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 542 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Bu ilin iyul ayı ilə müqayisədə avqust ayında BTC ilə neft nəqli 8 % və ya gündəlik 39 min barel çoxdur.

    Ümumilikdə, bu ilin avqust ayında BTC boru kəməri ilə neft nəqli keçən ilin avqust göstəricisinə nisbətən 2 % və ya 9 min barel/gün azalıb.

    Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.

    ОПЕК: В августе экспорт нефти по БТД увеличился на 8%
    OPEC: Oil exports via BTC pipeline rise 8% in August
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