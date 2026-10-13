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    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 103 тыс. б/с

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 16:39
    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 103 тыс. б/с

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2026 года составила 448 тыс. баррелей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Согласно данным, в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в Азербайджане была на 6 тыс. баррелей меньше по сравнению с августом.

    С учетом того, что квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в сентябре отставала на 103 тыс. баррелей.

    Напомним, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 454 тыс. баррелей, во втором квартале - 456 тыс. баррелей, а в третьем квартале - 449 тыс. баррелей.

    В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила в среднем 461 тыс. баррелей.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Добыча нефти в Азербайджане
    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 103 min barel geri qalıb
    Azerbaijan fell short of its OPEC+ quota by 103,000 bpd in August
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