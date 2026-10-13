Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 103 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2026 года составила 448 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно данным, в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в Азербайджане была на 6 тыс. баррелей меньше по сравнению с августом.

С учетом того, что квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в сентябре отставала на 103 тыс. баррелей.

Напомним, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 454 тыс. баррелей, во втором квартале - 456 тыс. баррелей, а в третьем квартале - 449 тыс. баррелей.

В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила в среднем 461 тыс. баррелей.