Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Судана в Азербайджане Анасом Эльтайебом Элькайлани Мустафой.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Сообщается, что стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями и взаимным уважением между Азербайджаном и Суданом, отметив благоприятные возможности для расширения сотрудничества в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также была подчеркнута взаимная выгода партнерства между ведомствами двух стран, отвечающими за гражданскую оборону и пожарную безопасность, в том числе в области обмена опытом и подготовки специалистов.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.