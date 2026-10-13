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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 16:37
    Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС

    Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Судана в Азербайджане Анасом Эльтайебом Элькайлани Мустафой.

    Об этом Report сообщили в Министерстве.

    Сообщается, что стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями и взаимным уважением между Азербайджаном и Суданом, отметив благоприятные возможности для расширения сотрудничества в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Также была подчеркнута взаимная выгода партнерства между ведомствами двух стран, отвечающими за гражданскую оборону и пожарную безопасность, в том числе в области обмена опытом и подготовки специалистов.

    На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС
    Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС

    Кямаледдин Гейдаров Азербайджано-суданские отношения Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
    Фото
    Kəmaləddin Heydərov Sudanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
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    Azerbaijan, Sudan eye deeper cooperation in civil defense and fire safety
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