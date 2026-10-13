Кямаледдин Гейдаров и посол Судана обсудили сотрудничество в сфере предотвращения ЧС
Происшествия
- 13 октября, 2026
- 16:37
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Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Судана в Азербайджане Анасом Эльтайебом Элькайлани Мустафой.
Об этом Report сообщили в Министерстве.
Сообщается, что стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями и взаимным уважением между Азербайджаном и Суданом, отметив благоприятные возможности для расширения сотрудничества в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также была подчеркнута взаимная выгода партнерства между ведомствами двух стран, отвечающими за гражданскую оборону и пожарную безопасность, в том числе в области обмена опытом и подготовки специалистов.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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