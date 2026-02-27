Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства
- 27 февраля, 2026
- 23:23
Президент США Дональд Трамп выступает за достижение соглашения с Ираном без применения силы.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News.
"Если мы сможем обойтись без военного вмешательства, это будет лучше, но иногда мы вынуждены идти на такие меры", - заявил глава Белого дома.
Он также отметил, что в настоящее время США располагают самой мощной армией в мире.
