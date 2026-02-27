Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 23:23
    Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

    Президент США Дональд Трамп выступает за достижение соглашения с Ираном без применения силы.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    "Если мы сможем обойтись без военного вмешательства, это будет лучше, но иногда мы вынуждены идти на такие меры", - заявил глава Белого дома.

    Он также отметил, что в настоящее время США располагают самой мощной армией в мире.

    Дональд Трамп Иран военное вмешательство
    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    Последние новости

    00:08

    Чили отказалась разрешить оказание медпомощи на борту китайского медицинского судна

    Другие страны
    23:42

    Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

    В регионе
    23:32

    Зеленский: В Украине появится спецпредставитель по работе с белорусской диаспорой

    Другие страны
    23:23

    Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

    Другие страны
    23:14

    Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи

    Промышленность
    22:56

    Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    22:47

    Италия призывает своих граждан покинуть Иран

    Другие страны
    22:38

    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Другие страны
    22:29

    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Другие страны
    Лента новостей