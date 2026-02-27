Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

Президент США Дональд Трамп выступает за достижение соглашения с Ираном без применения силы.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

"Если мы сможем обойтись без военного вмешательства, это будет лучше, но иногда мы вынуждены идти на такие меры", - заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что в настоящее время США располагают самой мощной армией в мире.