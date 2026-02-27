İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 20:46
    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, püşkatma mərasimi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilib.

    Püşkatma zamanı birinci səbətdə yer alan Azərbaycan komandası F qrupunda Fransa, İtaliya və Avstriya yığmalarına rəqib olub.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.

    Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу в финале чемпионата Европы

