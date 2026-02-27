Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 20:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, püşkatma mərasimi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilib.
Püşkatma zamanı birinci səbətdə yer alan Azərbaycan komandası F qrupunda Fransa, İtaliya və Avstriya yığmalarına rəqib olub.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
21:51
Neven Svetiçanin: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edirXarici siyasət
21:20
Nikola Tesla Universitetinin dekanı: Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayırXarici siyasət
21:12
KİV: Britaniyanın keçmiş Baş naziri Zelenskinin yanında pulsuz işləyəcəkDigər ölkələr
21:08
Andrey Demçenko: "Zirə" ilə oyunda öz səhvimizdən qol buraxdıq"Futbol
21:02
Rəşad Sadıqov: "Araz-Naxçıvan" üzərində vacib və dəyərli qələbə qazandıq"Futbol
20:46
Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olubFutbol
20:42
Rusiya Sumı vilayətinə zərbə endirib, iki qadın ölübDigər ölkələr
20:40
Azərbaycanın daha bir paragüllə atıcısı Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
20:38
Foto