Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу в финале чемпионата Европы

Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на финальном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, жеребьевка прошла в столице Словакии - Братиславе.

По итогам жеребьевки сборная Азербайджана, находившаяся в первой корзине, попала в группу F, где ее соперниками стали команды Франции, Италии и Австрии.

Отметим, что финальный этап чемпионата Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в Братиславе.