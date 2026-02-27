Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу в финале чемпионата Европы
Футбол
- 27 февраля, 2026
- 21:23
Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на финальном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, жеребьевка прошла в столице Словакии - Братиславе.
По итогам жеребьевки сборная Азербайджана, находившаяся в первой корзине, попала в группу F, где ее соперниками стали команды Франции, Италии и Австрии.
Отметим, что финальный этап чемпионата Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в Братиславе.
