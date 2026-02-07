Salyanda 17 yaşlı qız qızdırmadan ölüb
Hadisə
- 07 fevral, 2026
- 13:56
Salyanda yeniyetmə qız qızdırmadan ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Salyan sakini 2009-cu il təvəllüdlü Zərifə Əlibala qızı Əhmədova yaşadığı evdə qızdırmadan həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
15:13
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıbBiznes
15:00
"Yuventus" futbolçusunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə edibFutbol
14:39
Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıbBiznes
14:11
Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyirRegion
14:08
Foto
Bakıda 5-ci "Avropa Bilik Yarışı" keçirilib – ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
14:06
İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilərFutbol
14:04
Foto
AAYDA-nin yeni sədri kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
14:00
Əraqçi: İran və ABŞ yaxın vaxtlarda danışıqların ikinci raundunu keçirməyi planlaşdırırRegion
13:56