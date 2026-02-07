Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Сальяне 17-летняя девушка умерла из-за высокой температуры

    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 14:39
    В Сальяне 17-летняя девушка умерла из-за высокой температуры

    В Сальянском районе произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, жительница Сальяна Зарифа Ахмедова (2009 г.р.) скончалась дома в результате критически высокой температуры.

    По данному факту проводится расследование.

    Salyanda 17 yaşlı qız qızdırmadan ölüb
