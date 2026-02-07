Bloomberg: РФ из-за кризиса на рынке труда обратилась к Индии и Шри-Ланке

Россия привлекает рекордное количество рабочих из Индии, Шри-Ланки и других азиатских стран на фоне кризиса на рынке труда.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, в 2025 году МВД России выдало иностранцам более 240 тысяч разрешений на работу - максимум с 2017 года. Большая часть прироста приходится на граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая.

Азиатские рабочие, как указывает издание, оказываются не только на должностях вроде уборщиков снега, но и на строительных площадках, в ресторанах и гостиницах. Кадровые агентства организуют для них интенсивные курсы русского языка, а одно из них открыло на юге Индии учебный центр для сварщиков, ориентированный на российский рынок.

В отличие от мигрантов из Средней Азии, которые могут въезжать в Россию без виз и часто меняют работодателя, компании теперь заинтересованы в сотрудниках, привязанных к своей работе визами и контрактами, отмечает агентство. Такие сотрудники все еще дешевле российских - квалифицированный индийский электрик зарабатывает на 25% меньше своего российского коллеги, приводит пример Bloomberg.

Отметим, что Москва и Нью-Дели подписали в декабре прошлого года соглашение, упрощающее процедуры трудовой миграции. Еще до этого число индийских работников выросло в 11 раз за несколько лет: в 2021 году им выдали около пяти тысяч разрешений на работу, в 2025-м - уже более 56 тысяч.