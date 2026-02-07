Вэнса в ходе его визита в Азербайджан будет сопровождать замгоссекретаря США
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 20:57
Заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг будет сопровождать вице-президента Джей Ди Вэнса в ходе его визита в Азербайджан.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.
"Заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу во время визитов в Милан, Ереван и Баку, которые состоятся 9-11 февраля", - говорится в сообщении.
В Госдепартаменте подчеркнули, что визит в Армению и Азербайджан продвинет мирные усилия американского президента Дональда Трампа и будет способствовать продвижению "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
