    В Украине из-за российских ударов приостановила работу Бурштынская ТЭС

    • 07 февраля, 2026
    • 20:53
    В Украине из-за российских ударов приостановила работу Бурштынская ТЭС

    В результате российской атаки Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины получила сильные повреждения и остановила работу.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин в соцсети Facebook.

    "В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает", - сказал он.

    Андриешин рассказал, что в Бурштыне сейчас проблемы с отоплением и водой. Водоснабжение планируется возобновить в течение нескольких часов, а электричество восстановят только после выяснения ситуации на ТЭС.

    Напомним, что в ночь на 7 февраля российские войска нанесли массированный удар по Украине. В частности, целями стали ТЭС в разных регионах страны. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы прогремели на Бурштынской и Добротворской ТЭС. Серия взрывов также была зафиксирована в городе Ровно на западе Украины, в Виннице и Елизаветграде в центральной части страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Львовской и Ровненской областях.

    Rusiyanın hava zərbələrindən sonra Ukraynada Burştın İES işini dayandırıb
