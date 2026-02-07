Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Депутат: Важно более строго соблюдать этику общения в школах

    Наука и образование
    • 07 февраля, 2026
    • 20:11
    Депутат: Важно более строго соблюдать этику общения в школах

    Инцидент в лицее еще раз показал, что школа - это не только место для получения знаний, но и основное пространство, где формируется безопасная среда, культура поведения и социальные навыки.

    Об этом в интервью Report заявил депутат Васиф Гафаров.

    По его словам, для формирования этой среды особое значение имеет правильное выстраивание дисциплины в школах, заблаговременное четкое определение правил и их одинаковое применение ко всем:

    "Понятие дисциплины должно восприниматься не как наказание, а как система, обеспечивающая безопасность и формирующая у ученика чувство ответственности и умение общаться в школьном коллективе".

    Депутат также отметил важность школьной формы, что является элементом для поддержания равенства в школьной среде, не отвлекающим внимания от учебного процесса.

    По мнению депутата, назвавшего правила этического поведения одним из самых мощных профилактических механизмов, предотвращающих насилие и конфликты в школьной среде, такие темы, как язык уважения, защита личных границ, культура спора, устойчивость к давлению со стороны людей, должны быть основными направлениями воспитательной работы:

    "Учитывая, что в подростковый период импульсивное поведение усиливается, должна быть усилена работа школьных психологов, классных руководителей и медиаторов".

    Депутат сообщил, что в подобных случаях нельзя винить во всем только школьный рабочий коллектив, поскольку родительский контроль и фактор внутрисемейного воспитания также являются неотъемлемой частью процесса формирования детей.

    "Такие факторы, как отсутствие контроля в цифровой среде, использование социальных сетей в ночные часы, анонимная переписка, доступ к агрессивному контенту, напрямую влияют на психологию и поведение ребенка, и часть дисциплинарных проблем в школе может проистекать именно из этих воздействий", - сказал он.

    В. Гафаров напомнил, что именно по этой причине в мире в последние годы сформировалась серьезная тенденция к ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними, и многие страны начали подходить к этому вопросу на законодательном уровне.

    "Австралия возлагает на сети конкретные обязательства по предотвращению создания аккаунтов пользователями младше 16 лет на определенных платформах, а Европейский союз в рамках "Акта о цифровых услугах" предпринимает шаги в направлении защиты несовершеннолетних, механизмов подтверждения возраста и повышения ответственности платформ", - подчеркнул депутат.

    Член Милли Меджлиса также привел в пример Великобританию, обязывающую платформы применять системные меры безопасности для защиты детей от вредоносного контента, и Испанию с ограничением доступа детей младше 16 лет к соцсетям и применением механизмов реальной проверки возраста:

    "В этом отношении важными шагами могут считаться обновление кодекса поведения в школах, более строгое соблюдение правил этики общения, оценка случаев кибербуллинга и онлайн-оскорблений как внутришкольных дисциплинарных нарушений, расширение программ цифровой грамотности, проведение просветительских семинаров для родителей и повышение уровня психологической работы в школах".

    депутат Милли Меджлис школа дети воспитание
