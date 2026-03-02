İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 18:33
    Den Keyn: ABŞ Küveyt səmasında üç F-15E qırıcısının vurulmasını araşdırır

    ABŞ Küveyt səmasında üç F-15E qırıcısının vurulması faktı ilə bağlı araşdırma aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri Den Keyn ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqsetlə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Mən ötən gecə regionda ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus üç F-15E qırıcısının itirilməsindən xəbərdaram. Ekipajlar təhlükəsizlikdədir və biz bilirik ki, səbəb düşmən atəşi olmayıb. Araşdırma davam edir, ona görə də əlavə şərh verməyəcəyəm", - o deyib.

    Daha əvvəl Pentaqonda bildirilib ki, İrana qarşı əməliyyatlara dəstək tapşırıqlarını yerinə yetirən ABŞ-nin üç F-15E qırıcısı Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən təsadüfən vurulub.

    Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте

