Den Keyn: ABŞ Küveyt səmasında üç F-15E qırıcısının vurulmasını araşdırır
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 18:33
ABŞ Küveyt səmasında üç F-15E qırıcısının vurulması faktı ilə bağlı araşdırma aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri Den Keyn ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqsetlə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Mən ötən gecə regionda ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus üç F-15E qırıcısının itirilməsindən xəbərdaram. Ekipajlar təhlükəsizlikdədir və biz bilirik ki, səbəb düşmən atəşi olmayıb. Araşdırma davam edir, ona görə də əlavə şərh verməyəcəyəm", - o deyib.
Daha əvvəl Pentaqonda bildirilib ki, İrana qarşı əməliyyatlara dəstək tapşırıqlarını yerinə yetirən ABŞ-nin üç F-15E qırıcısı Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən təsadüfən vurulub.
