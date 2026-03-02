Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 17:49
США проводят расследование по факту сбития трех истребителей F-15E в небе над Кувейтом.
Как передает Report, об этом на совместной пресс-конференции с министром войны США Питом Хегсетом заявил председатель CENTCOM Дэн Кейн.
"Мне известно о потере трех истребителей F-15E ВВС США минувшей ночью в регионе. Экипажи в безопасности, и мы знаем, что причиной не был вражеский огонь. Расследование продолжается, поэтому дополнительных комментариев давать не буду", - сказал он.
Ранее в Пентагоне заявили, что три американских истребителя F-15E, выполнявшие задачи по поддержке операций против Ирана, были сбиты случайно системами ПВО Кувейта.
