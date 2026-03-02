Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пентагон: Три американских истребителя сбиты Кувейтом случайно

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:07
    Пентагон: Три американских истребителя сбиты Кувейтом случайно

    Три американских истребителя F-15E, выполнявшие задачи по поддержке операций против Ирана, были сбиты случайно системами ПВО Кувейта.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

    "Три американских истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury ("Эпическая ярость"), были сбиты над Кувейтом, по всей видимости, "дружественным огнем". Во время активных боевых действий – включавших перехват атак со стороны иранских самолетов, баллистических ракет и дронов – истребители ВВС США были ошибочно поражены кувейтской системой противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, все шесть членов экипажей катапультировались и были успешно эвакуированы. Их состояние оценивается как стабильное. Кувейт официально признал инцидент и выразил готовность оказывать содействие в расследовании.

    Удары по Ирану Кувейт истребитель F-15 системы ПВО
