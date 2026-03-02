Пентагон: Три американских истребителя сбиты Кувейтом случайно

Три американских истребителя F-15E, выполнявшие задачи по поддержке операций против Ирана, были сбиты случайно системами ПВО Кувейта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Три американских истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury ("Эпическая ярость"), были сбиты над Кувейтом, по всей видимости, "дружественным огнем". Во время активных боевых действий – включавших перехват атак со стороны иранских самолетов, баллистических ракет и дронов – истребители ВВС США были ошибочно поражены кувейтской системой противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Согласно информации, все шесть членов экипажей катапультировались и были успешно эвакуированы. Их состояние оценивается как стабильное. Кувейт официально признал инцидент и выразил готовность оказывать содействие в расследовании.