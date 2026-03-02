İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pentaqon: ABŞ-yə məxsus üç qırıcı Küveyt üzərində təsadüfən vurulub

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 15:08
    Pentaqon: ABŞ-yə məxsus üç qırıcı Küveyt üzərində təsadüfən vurulub

    ABŞ-nin əməliyyatlarda İrana qarşı dəstək tapşırıqlarını yerinə yetirən üç "F-15E" qırıcısı Küveyt üzərində təsadüfən vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon məlumat yayıb.

    "Üç "F-15E Strike Eagle" ABŞ qırıcı-bombardmançı təyyarəsi "Epic Fury" ("Epik Qəzəb") əməliyyatı çərçivəsində tapşırıqları yerinə yetirərkən Küveyt üzərində, ehtimal ki, "dost atəşi" nəticəsində vurulub. İran təyyarələri, ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarının qarşısının alınmasını da əhatə edən aktiv döyüş əməliyyatları zamanı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus qırıcılar səhvən Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edilib ki, ekipajların altı üzvünün hamısı katapult edib və uğurla təxliyə olunublar. Onların vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Küveyt insidenti rəsmən etiraf edib və araşdırmada yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Küveyt ABŞ İran
    Пентагон: Три американских истребителя сбиты Кувейтом случайно

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti