Rəhim Həsənov "Şamaxı" - "Neftçi" oyununda penalti qərarının doğru olduğunu təsdiqləyib
Futbol
- 02 mart, 2026
- 21:30
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XXII turunun oyunlarında qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, "Sabah" - "Qarabağ" (3:3), "Kəpəz" - "Sumqayıt" (3:0), "Şamaxı" - "Neftçi" (2:2), "Qəbələ" - "Karvan Yevlax" (1:1) və "Turan Tovuz" - "İmişli" (0:0) matçlarındakı mübahisəli epizodları dəyərləndirib.
Mütəxəssis referi Kamranbəy Rəhimovun "Şamaxı" - "Neftçi" görüşündəki mübahisəli penalti epizodu zamanı doğru qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib.
