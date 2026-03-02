İran ABŞ və İsrailə qarşı əməliyyatın 12-ci dalğasına başlayıb
- 02 mart, 2026
- 20:54
İran Yaxın Şərqdə ABŞ və İsrail obyektlərinə qarşı "Doğru vəd-4" əməliyyatının 12-ci mərhələsinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Düşmənin vətənimizə qarşı təcavüzünün üçüncü günündə SEPAH-ın hərbi-dəniz və aerokosmik əməliyyat qrupları tərəfindən Amerika-İsrail hərbi hədəflərinə qarşı kombinə edilmiş, irimiqyaslı və intensiv hücum çərçivəsində "Doğru vəd-4" əməliyyatının on birinci dalğası həyata keçirilib", - deyə daha əvvəl bildirilib.
Məlumata görə, Fars körfəzi regionunda Amerika ordusunun informasiya mərkəzləri və anbarları, Beer-Şevada İsrail ordusunun rabitə sənayesi kompleksi, həmçinin Təl-Əviv, Qərbi Qüds və Qalileya rayonlarında 20-dən çox məntəqə İranın raket atəşinin və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrinin hədəfi olub.
Müharibənin başlanğıcından bəri SEPAH 700-dən çox pilotsuz uçuş aparatı və yüzlərlə raket buraxaraq ABŞ və İsrailin 60 strateji hədəfinə və 500 hərbi məntəqəsinə hücum edib.