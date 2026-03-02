Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран начал 12-ую волну операции против США и Израиля

    • 02 марта, 2026
    • 20:42
    Иран начал 12-й этап операции "Правдивое обещание - 4" против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    "Одиннадцатая волна операции "Правдивое обещание-4" была проведена в рамках комбинированной, крупномасштабной и интенсивной атаки военно-морских и аэрокосмических оперативных групп КСИР по американо-израильским военным целям на третий день агрессии противника против нашей родины", - ранее сообщили военные.

    По их данным, информационные центры и склады американской армии в регионе Персидского залива, комплекс коммуникационной промышленности израильской армии в Беэр-Шеве, а также более 20 пунктов в районах Тель-Авива, Западного Иерусалима и Галилеи на оккупированных территориях стали целью иранских ракетных обстрелов и ударов беспилотников.

    С начала войны КСИР атаковал 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и Израиля, запустив более 700 беспилотников и сотни ракет, а также разгромив врагов в ходе перехвата.

