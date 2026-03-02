İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ İrana hücumlarda ilk dəfə yeni "PrSM" raketindən istifadə edib

    • 02 mart, 2026
    • 21:25
    ABŞ İrana hücumlarda ilk dəfə yeni PrSM raketindən istifadə edib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri İrana zərbələr endirmək üçün döyüş şəraitində ilk dəfə yeni "PrSM" raketindən istifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The War Zone" (TWZ) portalı xəbər yayıb.

    Məlumata görə, ekspertlər raketi ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının nəşrində tanıyıblar. Həmin videoda döyüş başlığının "HIMARS" buraxılış qurğularından istifadə edilməklə İran ərazisinə atılması nümayiş olunub.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin məlumatına əsasən, raket 500 kilometrdən çox məsafədəki hədəfləri vurmaq qabiliyyətinə malikdir.

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM
    US uses new PrSM missile for first time in strikes against Iran

