США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 21:01
Вооруженные силы США впервые использовали в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) для ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).
По информации портала, эксперты опознали ракету в публикации Центрального командования ВС США, где на видео показан запуск боеголовки с использованием пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по территории Ирана.
Согласно данным ВС США, ракета способна поражать цели на расстоянии более 500 километров.
