США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

Вооруженные силы США впервые использовали в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) для ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

По информации портала, эксперты опознали ракету в публикации Центрального командования ВС США, где на видео показан запуск боеголовки с использованием пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по территории Ирана.

Согласно данным ВС США, ракета способна поражать цели на расстоянии более 500 километров.