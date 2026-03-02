Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 21:01
    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Вооруженные силы США впервые использовали в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) для ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

    По информации портала, эксперты опознали ракету в публикации Центрального командования ВС США, где на видео показан запуск боеголовки с использованием пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по территории Ирана.

    Согласно данным ВС США, ракета способна поражать цели на расстоянии более 500 километров.

    США Удары по Ирану PrSM

    Последние новости

    21:09

    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    Другие страны
    21:03

    Макрон: Франция увеличит количество ядерных боеголовок - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:01

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Другие страны
    20:51

    Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:42

    Иран начал 12-ую волну операции против США и Израиля

    В регионе
    20:38

    ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 553 человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:31

    Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

    Другие страны
    20:23

    Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    Лента новостей