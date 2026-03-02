İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Dubay aeroportu günün ilk reysini həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 21:05
    Dubay aeroportu günün ilk reysini həyata keçirib

    Dubay Beynəlxalq Hava Limanı günün başlanğıcından bəri ilk sərnişin təyyarəsini yola salıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə dispetçer xidməti məlumat yayıb.

    Dəqiqləşdirilib ki, təyyarənin marşrutu Səmərqənd şəhərinədir.

    Bir qədər əvvəl əmirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsi Dubayda hava limanlarının məhdud rejimdə fəaliyyətini bərpa etdiyini bildirmişdi. Söhbət Dubay Beynəlxalq Hava Limanı və Əl Maktum Hava Limanından gedir. Buna baxmayaraq, qurumun mətbuat xidməti sərnişinləri aviadaşıyıcılar tərəfindən uçuş vaxtı dəqiq təsdiqlənməyənə qədər vağzallara gəlməməyə çağırıb.

    Dubay Aeroport Sərnişin təyyarəsi
    Аэропорт Дубая осуществил первый с начала суток пассажирский рейс

