Аэропорт Дубая осуществил первый с начала суток пассажирский рейс

Международный аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет.

Как передает Report, об этом сообщила диспетчерская служба.

Уточняется, что маршрут борта пролегает до Самарканда.

О возобновлении работы авиагавани Дубая в ограниченном режиме немногим ранее сообщало управление по связям с общественностью эмирата. Речь шла о международном аэропорту Дубая и аэропорту Аль-Мактум. Тем не менее пресс-служба ведомства призвала пассажиров не приезжать в аэровокзалы до тех пор, пока авиаперевозчики не подтвердят точное время вылета.