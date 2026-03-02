Аэропорт Дубая осуществил первый с начала суток пассажирский рейс
- 02 марта, 2026
- 20:15
Международный аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет.
Как передает Report, об этом сообщила диспетчерская служба.
Уточняется, что маршрут борта пролегает до Самарканда.
О возобновлении работы авиагавани Дубая в ограниченном режиме немногим ранее сообщало управление по связям с общественностью эмирата. Речь шла о международном аэропорту Дубая и аэропорту Аль-Мактум. Тем не менее пресс-служба ведомства призвала пассажиров не приезжать в аэровокзалы до тех пор, пока авиаперевозчики не подтвердят точное время вылета.
