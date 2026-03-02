İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 18:12
Livanın paytaxtı Beyrutda güclü partlayışlar eşidilir, şəhərin üzərində nəhəng tüstü burumları yüksəlir.
Bu barədə "Report" "Əl-Cəzirə"yə istinadən xəbər verir.
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın bütün ərazisində "Hizbullah"ın mövqelərinə silsilə hava zərbələrinin endirildiyini elan edib.
Bu barədə "Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir.
"Ordu bütün Livan ərazisində "Hizbullah"ın hədəflərinə zərbələr endirməyə başlayıb. Daha ətraflı məlumat sonra təqdim ediləcək", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
18:13
Rəy
Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edibXarici siyasət
18:12
İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:10
Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənibDaxili siyasət
18:04
İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölübRegion
18:01
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblərFərdi
18:01
Foto
Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədirDin
18:01
İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcəkDigər ölkələr
17:58
ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyirDigər ölkələr
17:57