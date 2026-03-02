İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    • 02 mart, 2026
    • 18:12
    İsrail Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    Livanın paytaxtı Beyrutda güclü partlayışlar eşidilir, şəhərin üzərində nəhəng tüstü burumları yüksəlir.

    Bu barədə "Report" "Əl-Cəzirə"yə istinadən xəbər verir.

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın bütün ərazisində "Hizbullah"ın mövqelərinə silsilə hava zərbələrinin endirildiyini elan edib.

    Bu barədə "Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir.

    "Ordu bütün Livan ərazisində "Hizbullah"ın hədəflərinə zərbələr endirməyə başlayıb. Daha ətraflı məlumat sonra təqdim ediləcək", - məlumatda qeyd olunub.

