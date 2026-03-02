Мощный взрыв в пригороде Бейрута: США призывают граждан покинуть Ливан - ОБНОВЛЕНО-2

Мощный взрыв прогремел в ливанской Аль-Дахие, южном пригороде Бейрута.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ВВС.

Согласно информации, взрыв был настолько мощным, что создавалось ощущение, будто он случился в центре ливанской столицы.

Из громкоговорителей посольства США в другом пригороде - Авкаре - доносились предупреждения, предписывающие сотрудникам укрыться и отойти от окон.

Также посольство на своей странице в Х призвала своих граждан Ливаню "Мы настоятельно призываем граждан США воздержаться от поездок в Ливан. Если вы находитесь в стране, немедленно покиньте Ливан, пока еще есть возможность совершать коммерческие рейсы", - пишет посольство.

18:08

В столице Ливана - Бейруте слышны мощные взрывы, над городом поднимаются огромные клубы дыма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аль-Джазира.

17:50

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии авиаударов по позициям "Хезболлы" на всей территории Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

"ЦАХАЛ начал наносить удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", - говорится в сообщении.