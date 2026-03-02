Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мощный взрыв в пригороде Бейрута: США призывают граждан покинуть Ливан - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 18:22
    Мощный взрыв в пригороде Бейрута: США призывают граждан покинуть Ливан - ОБНОВЛЕНО-2

    Мощный взрыв прогремел в ливанской Аль-Дахие, южном пригороде Бейрута.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ВВС.

    Согласно информации, взрыв был настолько мощным, что создавалось ощущение, будто он случился в центре ливанской столицы.

    Из громкоговорителей посольства США в другом пригороде - Авкаре - доносились предупреждения, предписывающие сотрудникам укрыться и отойти от окон.

    Также посольство на своей странице в Х призвала своих граждан Ливаню "Мы настоятельно призываем граждан США воздержаться от поездок в Ливан. Если вы находитесь в стране, немедленно покиньте Ливан, пока еще есть возможность совершать коммерческие рейсы", - пишет посольство.

    В столице Ливана - Бейруте слышны мощные взрывы, над городом поднимаются огромные клубы дыма.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Аль-Джазира.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии авиаударов по позициям "Хезболлы" на всей территории Ливана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    "ЦАХАЛ начал наносить удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", - говорится в сообщении.

    Удары по Ирану Ливан ЦАХАЛ группировка
    Beyrutun cənubunda güclü partlayış baş verib - YENİLƏNİB-2
    Israel launches airstrikes across Lebanon as powerful explosions rock Beirut

    Последние новости

    19:32

    Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:21

    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    В регионе
    19:15

    В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19

    Другие страны
    19:14

    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Другие страны
    19:13

    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:08

    Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

    Другие страны
    19:00

    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

    Другие страны
    18:55

    Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах

    В регионе
    Лента новостей