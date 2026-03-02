İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ərdoğan və Merts İrana qarşı hücumları müzakirə ediblər

    Ərdoğan və Merts İrana qarşı hücumları müzakirə ediblər

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 19:01
    Ərdoğan və Merts İrana qarşı hücumları müzakirə ediblər

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Almaniya Kansleri Fridrix Merts arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi "X"dəki hesabında məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı İrana qarşı hücumlar və sonrakı münaqişəli proses müzakirə edilib. Ərdoğan bölgədəki münaqişələrin regional və qlobal təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərdiyini bildirib.

    O, bölgədə davamlı sabitliyi təmin etmək üçün sülhyönümlü təmasları artırmağın və tərəfləri dialoq müstəvisinə qayıtmağa təşviq etməyin vacib olduğunu da ifadə edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fridrix Merts İrana hərbi zərbələr
    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Erdogan and Merz mull situation in Middle East

